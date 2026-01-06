Uprava Mančester junajteda razgovarala sa Kerikom i Solšerom o trenerskom poslu

Uprava fudbalskog kluba Mančester junajted počela je razgovore sa kandidatima dok traži privremenog trenera koji će predvoditi ekipu do kraja sezone, a među favoritima su trojica bivših igrača sa Old Traforda.

Junajted je u ponedeljak otpustio trenera Rubena Amorima, koji je preuzeo ekipu u novembru 2024. godine i tada je potpisao ugovor na dve i po godine.

Skaj je preneo da je uprava neformalno razgovarala sa bivšim igračima Junajteda Majklom Kerikom i Oleom Gunarom Solšerom o mogućnosti da preuzmu ekipu do kraja sezone, kao i sa Darenom Flečerom, koji je trenutno uz ekipu.

Očekuje se da će rukovodstvo kluba razgovarati i sa drugim kandidatima pre nego što donese odluku.

Iako je trenutna namera da se angažuje trener do kraja sezone, klub nije odbacio mogućnost da potpiše višegodišnji ugovor sa trenerom, ako odluči da je to pravi izbor.

Proces vodi direktor fudbala Džejson Vilkoks, a posle prvih i neformalnih razgovora, on će obaviti formalne razgovore pre nego što upravi preporuči trenera. Konačnu odluku mora da odobri vlasnik Džim Retklif.

Klub nije odredio vremenski okvir za imenovanje, ali se veruje da direktori žele da to bude rešeno do mančesterskog derbija 17. januara.

Flečer će predvoditi ekipu u naredne dve utakmice, protiv Barnlija u Premijer ligi i Brajtona u FA kupu.

Iako je među kandidatima, uprava Junajteda Flečera ipak vidi kao zalog za budućnost, zbog nedostatka iskustva u radu sa prvim timom. Flečer je oduvek bio blizak sa igračima Junajteda i ekipa je zadovoljna njegovim radom, a moral u ekipi je priličo visok, preneo je Skaj.

(Beta)

