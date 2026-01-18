Uprava Totenhema razmatra da otpusti trenera Franka

Totenhem je u subotu na svom terenu izgubio od Vest Hema 1:2, a britanski mediji preneli su da uprava razmatra da li će nastaviti saradnju sa danskim trenerom, posle osmog poraza u 14 utakmica.

Navijači su zvižducima ispratili trenera sa terena, uz skandiranje: „Bićeš otpušten sutra ujutro“, posle devetog poraza u ligi od Vest Hema, koji se nalazi u zoni ispadanja.

Britanski Tajms preneo je da je uprava nameravala da da Franku još vremena, ali da bi to moglo da se promeni posle poraza od gradskog rivala.

Totenhem je 14. na tabeli sa 27 bodova, 10 više od zone ispadanja i bez pobede je u 2026. godini.

(Beta)

