Upravni odbor Partizana odbio zahtev za održavanje vanredne Skupštine kluba

Upravni odbor fudbalskog kluba Partizan odbacio je danas predlog za održavanje vanredne Skupštine, navodeći da su u ovom trenutku ključni ciljevi stabilnost, sportski rezultati i pripreme za monitoring Evropske fudbalske unije (Uefa).

Kako je objavljeno na sajtu crno-belih, na današnjoj sednici Upravnog odbora razmatrano je aktuelno finansijsko stanje kluba, uz detaljnu analizu u susret predstojećem monitoringu Uefa, kao i pregled obaveza koje klub ima do 31. marta.

Na predlog predsednika Rasima Ljajića tokom sednice razmatran je i predlog za održavanje vanredne Skupštine, imajući u vidu spekulacije koje su se poslednjih dana pojavile u medijima.

„Nakon glasanja, za održavanje vanredne Skupštine izjasnio se potpredsednik za sportska pitanja Predrag Mijatović, dok su ostali članovi Upravnog odbora ocenili da je u ovom trenutku prioritet pun fokus na teren, nastavak prvenstva i realizacija tekućih obaveza, uključujući i pripreme za predstojeći monitoring. Glasanje je završeno 4:1 protiv predloga za održavanje vanredne Skupštine u ovom trenutku“, piše u saopštenju.

Zaključeno je da su stabilnost, sportski rezultati i odgovorno ispunjavanje finansijskih obaveza ključni ciljevi u narednom periodu, naveo je Partizan.

(Beta)