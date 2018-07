Urnebesno: Kad porastem biću Nejmar (videos)

Internet je preplavljen klipovima, memovima i gifovima koji ismevaju najveću brazilsku fudbalsku zvezdu Nejmara zbog njegovog valjanja na terenu tokom svetskog prvenstva 2018.

Zbog emocija koje izazivaju Nejmarove „vratolomije“, jutjuber Sokerdril postavio je video grupe dečaka koji se „nejmarizuju“ na terenu — valjaju se poput brazilskog superstara na utakmicama.

Hey @neymarjr kids are training to be just like you. Looks good for now, but any tips? #Neymar #WorldCup #BRA pic.twitter.com/n42SGKNgfK

Kids enjoying themselves at The Neymar School of Excellence…

Kids enjoying themselves at The Neymar School of Excellence… pic.twitter.com/ieVljLgNUO

​Good to see Neymar has opened a football camp for kids

Good to see Neymar has opened a football camp for kids 👍🏻 pic.twitter.com/JqTbG2mbok

Nejmarovo ponašanje tokom utakmica na prvenstvu dalo je inspiraciju mladim Švajcarcima: Kad njihov trener vikne „Nejmar“, dečaci popadaju na igralište i počnu da se valjaju i vrište „u bolovima“.

Klip se proširio i ostalim društvenim mrežama a neki su tagovali Nejmara i zatražili od njega da dečacima da korisne savete deci.

Hilarious video spoof of young kids falling n writhing in mock pain as the coach shouts #Neymar !

Pity that a brilliant football talent has become a worldwide joke n a national embarrassment for #Brazil wt his retarded antics on field.

Time to man up and stop the drama pic.twitter.com/Ae19hgdQZ4

