Uroš Trifunović potpisao dvogodišnji ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva

Srpski košarkaš Uroš Trifunović potpisao je dvogodišnji ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva, saopštio je danas izraelski klub.

„Veoma sam srećan što dolazim u klub bogate istorije. Hvala svima u organizaciji na poverenju i jedva čekam da počnemo“, rekao je Trifunović za klupski sajt.

On je u Makabi došao iz Tofaša, za koji je prošle sezone u turskom prvenstvu u proseku za 23 minuta postizao 11,4 poena. U Evrokupu je prosečno za 22 minuta postizao 10,5 poena i imao je dva skoka i 2,7 asistencija po utakmici.

Trifunović, bivši košarkaš Partizana, ima iskustva igranja u Evroligi, a trener Makabija Oded Kataš pohvalio je njegovu svestranost i njegov šut i naveo da dolazak srpskog košarkaša donosi dubinu i ravnotežu u ekipu.

Trifunović je do sada odigrao 11 utakmica za reprezenaciju Srbije i na širem je spisku igrača koji se pripremaju za predstojeće Evropsko prvenstvo.

(Beta)

