Urošević potpisao za Partizan: Dogovorili se za 10 minuta

Dosadašnji fudbaler Napretka Slobodan Urošević potpisao je danas četvorogodišnji ugovor sa Partizanom i zvanično postao prvo pojačanje crno-belih u zimskom prelaznom roku.

Urošević ima 23 godine, igra na poziciji levog beka, bio je član omladinske selekcije Srbije koja je postala prvak Evrope u Litvaniji 2013. godine, a u novom klubu nosiće dres sa brojem 72.

„Znam gde sam došao i zbog čega Zahvaljujem se ljudima koji su mi omogućili korak dalje u karijeri. Hvala i bivšem klubu. Čim smo stupili u kontakt za 10 minuta smo se dogovorili. Uvek sam išao stepenik po stepenik i smatram da je dolazak u Partizan korak napred u karijeri. Utakmicom protiv Partizana u jesenjem delu sam skrenuo pažnju na sebu i nije mi krivo što sam odigrao dobro protiv crno-belih“, rekao je Urošević na zvaničnoj promociji na stadionu u Humskoj.

Sportski direktor crno-belih Ivica Iliev istakao je da će biti još pojačanja, ali ne previše.

„Sve činimo da do Kipra bude rešen prelazni rok, ali to je živa stvar. Kompleksna je situacija sa Evertonom. To je moja prva akvizicija, niko ga ne voli više od mene. Izrastao je u heroja kluba. Ostalo mu je nepunih pet meseci ugovora, ponudili smo mu neverovatne uslove, ali ima ogroman broj ponuda mnogo većih od naše. Odbio je da produži ugovor sa Partizanom, ali želim mu sve najbolje. On neće biti u timu protiv Viktorije, a cele pripreme će se bazirati na tome. Ni domaći igrači se ne dvoume kada dobiju unosne ponude, a šta tek reći za strance.Ujedno, stav je da se Tavamba ne prodaje, ali ima dobru polusezonu i jedan je od nosilaca ekipe sa Evertonom“, rekao je Iliev.

Fudbaleri Partizana sutra će se okupiti u „Zemunelu“ i zvanično početi pripreme za prolećni deo sezone.

