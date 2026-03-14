Usik želi poslednju borbu u karijeri protiv Fjurija

Svetski šampion u teškoj kategoriji ukrajinski bokser Oleksandar Usik rekao je da želi poslednju borbu u karijeri protiv velikog rivala Britanca Tajsona Fjurija.

Usik je 2024. godine pobedio Fjurija i postao neprikosnoveni svetski šampion, a pobedio ga je i godinu dana kasnije u revašnu.

Fjuri se povukao 2025. godine, ali je nedavno objavio da se vratio iz penzije.

„U mojoj glavi, Tajson Fjuri, to je poslednji ples“, rekao je Usik agenciji Asošiejted pres.

Obe borbe održane su u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji, koja je poslednjih godina bila domaćin brojnih elitnih sportskih događaja.

Usik je neporažen, a vratiće se u ring 23. maja u Egiptu protiv kikboksera Rika Verhovena i braniće titulu u WBC verziji.

Zbog rata na Bliskom istoku neizvesno je da li će se treća borba Usika i Fjurija održati u Saudijskoj Arabiji. Brojni događaji se pomeraju ili otkazuju, a spekuliše se da će uprava Formule 1 otkazati trke u Saudijskoj Arabiji i Bahreinu u aprilu.

„S obzirom na situaciju koja se trenutno dešava u svetu, moj zadatak je da budem spreman za ono što se pripremam. Organizatori će odlučiti gde će borba moći da se održi, gde mogu da organizuju ovu predstavu kako bi bilo bezbedno za sve učesnike i gledaoce“, rekao je Usik.

