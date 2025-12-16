Usman Dembele fudbaler godine u izboru Fifa

Fudbaler Pari Sen Žermena Francuz Usman Dembele osvojio je večeras na ceremoniji u Dohi nagradu za najboljeg fudbalera prošle sezone u izboru Fifa „The Best FIFA Football Awards“

Dembele je prošle sezone osvojio Ligu šampiona, prvenstvo Francuske, Kup Francuske i Uefa Superkup. On je u septembru osvojio i nagradu Zlatna lopta za najboljeg fudbalera godine.

On je slavio ispred Kilijana Mbapea (Real Madrid) i Lamina Jamala (Barselona).

Treću godinu uzastopno za najbolju fudbalerku proglašena je Španjolka Ajtana Bonmati iz Barselone. Bonmati je ove godine osvojila i treći put uzastopno Zlatnu loptu. Ona zbog oporavka od povrede nije mogla da prisustvuje ceremoniji u Dohi.

„Zahvalna sam što mi je ukazana ova čast. Da nije bilo svih igračica, trenera i navijača, ne bih imala u čemu da uživam“, rekla je ona.

Za najboljeg trenera godine izabran je trener Pari Sen Žermena Španac Luis Enrike, koji je sa francuskim klubom osvojio titulu prvaka Evrope i nacionalni šampionat.

Nagradu za najboljeg trenera u konkurenciji dama osvojila je selektorka ženske reprezentacije Engleske Sarina Vigman. Ona je sa reprezentacijom Engleske ovog leta osvojila titulu evropskog prvaka u Švajcarskoj.

Navijači kluba Zako iz Iraka su osvojili Fifa nagradu za navijače godine. Oni su pre utakmice Iračke lige 13. maja bacili hiljade plišanih igračaka na teren, koje su potom sakupljene sa terena pre početka utakmice i donirane bolesnoj deci.

Fifa nagrada za fer-plej pripala je dr Andreasu Harlas-Nojkingu. Dr Harlas-Nojking je timski lekar nemačkog kluba Jan Regenzburg, a priznanje je dobio zbog herojskog čina iz aprila prošle godine, kada je oživeo navijača kojem je pozlilo neposredno pred utakmicu 2. Bundeslige.

(Beta)

