Usvojena žalba Zvezde, navijači mogu na utakmicu u Grac

Evropska fudbalska unija (Uefa) uvažila je žalbu Crvene zvezde i dozvolila navijačima beogradskog kluba da prisustvuju utakmici protiv Šturma u Gracu, u šestom kolu Lige Evropa.

„U žalbenom postupku Crvena zvezda je jasno istakla da skandiranje „Mi smo cigani, najjači smo, najjači“ u kontekstu navijačke kulture našeg kluba nema negativnu niti uvredljivu konotaciju, već predstavlja deo identiteta koji naši navijači koriste bez ikakve diskriminatorske namere. Uefa je uvažila navedeno objašnjenje i ocenila da nema osnova za prethodno izrečenu zabranu“, navodi se u današnjem saopštenju na klupskom sajtu.

Uefa je krajem oktobra kaznila Zvezdu zbog neprimerenog ponašanja navijača tokom utakmice u Bragi i tada je zabranila navijačima beogradskog kluba da putuju na utakmicu, koja će se 11. decembra igrati u Gracu.

„Navijačima Crvene zvezde biće omogućeno da organizovano prisustvuju utakmici u Gracu. Smatramo da su naši navijači ovu odluku u potpunosti zaslužili podrškom, sportskim ponašanjem i prisustvom na svakom gostovanju“, piše u saopštenju Zvezde.

(Beta)

