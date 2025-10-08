Utakmica Evrolige između Partizana i Olimpijakosa biće odigrana u Beču

Utakmica Evrolige između košarkaša Partizana i Olimpijakosa, koja je na programu 14. januara, biće odigrana u Beču, saopštio je danas predsednik crno-belih Ostoja Mijailović.

„Na današnjem sastanku sa gospodinom Peterom Hakerom, gradskim sekretarom za socijalna pitanja, javno zdravlje i sport Grada Beča, potvrđeno je da će Košarkaški klub Partizan praktično dovesti Evroligu u prestonicu Austrije. Radujemo se susretu sa našim ljudima iz Austrije i okolnih zemalja, radujemo se zajedničkom dočeku pravoslavne Nove godine, i sigurni smo da će Beč biti pravi domaćin za naš tim“, piše u objavi Mijailovića na društvenoj mreži Instagram, u kojoj se dodaje da su lokalne vlasti pružile veliku podršku u realizaciji ovog projekta.

Partizan će zbog zauzetosti Beogradske arene u januaru morati da odigra utakmice Evrolige protiv Olimpijakosa i Hapoela iz Tel Aviva na drugim lokacijama.

Za utakmicu protiv Olimpijakosa je bio razmatran i Minhen, dok će meč protiv Hapoela, koji je na programu 23. januara, biti odigran u Ljubljani ili Solunu.

(Beta)

