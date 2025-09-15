Utakmica fudbalera Srbije i Albanije igra se u oktobru u Leskovcu

Fudbalske reprezentacije Srbije i Albanije igraće u Leskovcu utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, objavljeno je danas na sajtu Evropske fudbalske unije (Uefa).

Na sajtu Uefa navodi se da će se utakmica sedmog kola Grupe K između Srbije i Albanije igrati 11. oktobra od 20.45 na stadionu Dubočica u Leskovcu.

Prvobitno je planirano da se taj duel odigra u Beogradu, ali je Fudbalski savez Srbije tražio od evropske kuće fudbala da bude domaćin u Leskovcu.

Na tabeli Grupe K Engleska je prva sa svih 15 bodova iz pet utakmica, a druga je Albanija sa osam bodova. Srbija je jedina u grupi odigrala četiri meča i zauzima treće mesto sa sedam bodova.

Selekcija Letonije je četvrta sa četiri boda, a Andora je poslednja bez bodova.

(Beta)

