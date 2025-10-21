Utakmice Evrolige i Evrokupa od 1. decembra ponovo u Izraelu

Utakmice Evrolige i Evrokupa igraće se od 1. decembra ponovo u Izraelu, saopšteno je danas iz uprave tih košarkaških takmičenja.

„Nakon pažljivog razmatranja, klubovi su se složili oko predloga da se 1. decembar odredi kao datum za nastavak odigravanja utakmica u Izraelu“, navodi se u saopštenju na sajtu Evrolige.

Odluka je doneta posle nedavnog sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Palestine.

Od oktobra 2023. godine Makabi iz Tel Aviva igrao je kao domaćin utakmice u beogradskoj hali „Aleksandar Nikolić“, dok je Hapole igrao u Sofiji.

Evroliga je saoštila da će nastaviti pažljivo da prati razvoj događaja i da će ostati u bliskoj saradnji sa lokalnim i međunarodnim vlastima, gostujućim ekipama i svim relevantnim organizacijama kako bi osigurala bezbednost i dobrobit svih učesnika.

„Evroliga i njeni klubovi učesnici dočekuju nedavno usvojeni mirovni plan sa optimizmom i nadom. Organizacija ponovo potvrđuje uverenost u moć košarke da okupi ljude i zajednice, kao i svoju posvećenost doprinosu miru kroz zajedničke vrednosti sporta, poštovanja i jedinstva“, navodi se u saopštenju elitnog takmičenja.

(Beta)

