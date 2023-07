Van Art se povukao sa Tur d'Fransa kako bi bio uz suprugu na porođaju

Belgijski biciklista Vaut van Art saopštio je danas da se povukao sa Tur d’Fransa pošto želi da bude uz suprugu koja bi uskoro trebalo da se porodi.

Vozač Jumbo Visme napustio je trku u poslednjoj nedelji takmičenja.

„Kao što svi znaju, Sara je trudna. Stvari kod kuće postaju tesne. U dogovoru sa ekipom, odlučio sam da mi je mesto kod kuće. U poslednjih nekoliko nedelja išili smo redovno kod lekara i sada je on ocenio da predstoji porođaj. Zbog toga smo doneli ovu odluku“, naveo je Van Art u video poruci koju je objavila ekipa, preneo je Jurosport.

Van Art nije ostvario nijednu etapnu pobedu na ovogodišnjem Tur d’Fransu, najbolji rezultat mu je drugo mesto u drugoj i 15. etapi, dok je u osmoj i 16. etapi zauzeo treće mesto.

„Uglavnom imam noge za etapnu pobedu, ali nije se dogodilo. Osećanja su mi pomešana. Rezultati su jedna stvar, a osećaj na biciklu druga. Bilo je super dobro. Iskustvo sa ovim momcima bilo je sjajno. Na ovaj Tur gledam pozitivno, ali uvek ću ga se sećati kao trke sa koje sam svakoga dana zvao kuću i tako ga napuštam“, dodao je belgijski biciklista.

On je rekao da mu je žao što neće učestvovati u čuvenoj poslednjoj etapi na Jelisejskim poljima, ali da ne žali zbog odluke o povlačenju.

„To je čudno osećanje, ali nisam imao dilemu. To je bila laka odluka. Od početka sam znao da ću otići kući kada supruga bude nagovestila da sam joj potreban, a to vreme je došlo. Obavestio sam momke sinoć za večerom i drago mi je što su razumeli i podržali me 100 odsto. Ta sedmorica momaka će do kraja ostvariti dobre rezultate. Sve će biti u redu“, naveo je Van Art.

(Beta)

