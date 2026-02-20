Van osvojio zlato u skijaškim akrobatskim skokovima na ZOI

Kineski takmičar Šindi Van osvojio je danas zlatnu medalju u skijaškim akrobatskim skokovima na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Van je pobedio rezultatom od 132,60 bodova.

Švajcarac Noe Rot osvojio je srebro rezultatom 131,58 bodova.

Bronzanu medalju osvojio je Tjanma Li iz Kine sa 123,93 bodova.

Skijaški akrobatski skokovi (aerials) su disciplina slobodnog skijanja u kojoj takmčari izvode skokove sa skakaonog mosta uz salto i rotacije u vazduhu.

Sudije ocenjuju težinu skoka, tehniku u vazduhu i doskok.

(Beta)

