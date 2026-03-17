Vapenski očekuje pobedu vaterpolista Radničkog protiv Primorca u Kupu Evrope

Vaterpolista Radničkog iz Kragujevca Boris Vapenski rekao je danas da očekuje da će njegova ekipa pobediti Primorac u Kotoru, u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Evrope.

„Očekujem pobedu. Slavili smo u oba ovogodišnja duela, pa verujem u isti ishod. Sigurno je da će Primorac biti dosta agresivniji, igraju kod kuće i imaće veliku podršku publike, ali smatram da se mi pitamo, kao i u prethodna dva meča, i da moramo da nametnemo naš ritam“, rekao je Vapenski, saopštio je Radnički.

Vaterpolisti Radničkog igraju u sredu od 18 časova u Kotoru protiv Primorca, prvu četvrtfnalnu utakmicu Kupa Evrope.

Radnički je ove sezone u obe utakmice u Regionalnoj ligi pobedio Primorac, na gostujućem terenu 13:7, a u Kragujevcu 15:9.

„Biće sigurno teže nego u prethodnim susretima, ali ako pokažemo istu želju, energiju i disciplinu, verujem da pobeda neće dolaziti u pitanje. Motivacija je na visokom nivou i to je naš adut. Primorac igra pokretljivo, sa specifičnim grčko-crnogorskim sistemom, ali smatram da imamo rešenja i za njihovu odbranu i za napad“, naveo je Vapenski.

Revanš utakmica igra se 28. marta u Kragujevcu.

U četvrtfinalu igraju još Marsej – Sabadelj, Panatinaikos – Jadran i BVSC – Oradea.

(Beta)

