Vaser: Možemo da se poboljšamo, zadovoljan sam Hamiltonovim startom sezone

Direktor Ferarija Frederik Vaser rekao je da ekipa ima mnogo stvari u kojima može da se poboljša na početku nove ere u Formuli 1 i dodao da je veoma zadovoljan početkom druge sezone Luisa Hamiltona u italijanskom timu.

Ferari je ostvario dobar rezultat u prvoj trci u novoj sezoni prošle nedelje u Melburnu, pošto su njegovi vozači Šarl Lekler i Luis Hamilton zauzeli treće i četvrto mesto, iza dvojca favorizovanog Mercedesa Džorža Rasela i Kimija Antonelija.

Vaser je rekao da je zadovoljan napretkom ekipe u trci u Melburnu posle teških kvalifikacija, ali da ekipa ima mnogo da radi kako bi bila u vrhu na početku nove ere i uvođenju novih tehničkih pravila u Formuli 1.

„Znamo da imamo mnogo stvari koje moramo da poboljšamo, po pitanju strategije, motora, šasije, guma, po pitanju svega. Takođe i za vozače da se naviknu na današnje bolide. Da imate radio za svakoga, videli biste da je to izazov. To važi za nas, a važi i za druge. Rezultat će biti zasnovan na našoj sposobnosti da se poboljšamo“, rekao je Vaser, preneo je Skaj.

Ferari je prošle sezone tek u petoj trci uspeo da se popne na pobedničko postolje, ali su ovogodišnja predsezonska testiranja i trka u Australiji pokazali da bi ekipa mogla da se bori za titulu.

„Osećaj je više pozitivan nego bilo šta drugo. Imali smo tešku subotu u Australiji i mislim da nismo sve posložili. Bili smo četvrti i sedmi (u kvalifikacijama), bilo je prilično teško, ali uspeli smo deo da nadoknadimo (u trci). Dobro je imati dva automobila koji se bore za vrh i znamo da imamo veoma dugu listu napredovanja“, naveo je Vaser.

„To je istina za nas, ali i za sve ostale, a rezultat sezone biće zasnovan na kapacitetu koji moramo da razvijemo, da unesemo nadogradnje, da brzo proizvedemo. I to će biti ključno za sezonu, za sve u šampionatu. Više volim da počnem sezonu u dobroj formi nego u lošoj, ali ima još mnogo do kraja“, dodao je direktor italijanske ekipe.

On je upitan o nastupu Hamiltona u Melburnu, koji je zauzeo četvrto mesto i da li se sedmostruki svetski šampion „vratio“, nakon razočaravajuće prošle sezone.

„Veoma sam zadovoljan Luisovim nastupom za vikend, ali mislim da moramo da prestanemo da govorimo da je jednog vikenda tu, a drugog da nije tu. To je sport, ponekad dobro obavimo sesiju, ponekad ne. U subotu u kvalifikacijama sam kao direktor ekipe bio razočaran. U nedelju je bilo mnogo bolje. To je deo igre i moramo da radimo svi zajedno“, rekao je Vaser.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend trkom za Veliku nagradu Kine, u kojoj će biti održana i sprint trka.

Hamilton je prošle sezone pobedio u sprintu u Šangaju.

(Beta)

