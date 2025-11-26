Vašington pobedio posle mesec dana, Lejkersi bolji od Klipersa

Košarkaši Vašingtona prekinuli su niz od 14 uzastopnih poraza u NBA ligi, pošto su prošle noći na svom terenu pobedili Atlantu sa 132:113.

Najzaslužniji za prvi trijumf Vašingtona posle tačno mesec dana bio je Si Džej Mekolum koji je ubacio 46 poena, uz deset pogođenih trojki iz 13 pokušaja.

Najbolje su ga pratili Aleks Sar sa 27 poena i 11 skokova i Kori Kispert sa 19 poena. Srpski košarkaš Tristan Vukčević na parketu je proveo deset minuta i za to vreme je upisao sedam poena i dva skoka.

U poraženom timu najefikasniji su bili Kristaps Porzingis sa 22 i Onjeka Okongvu sa 20 ubačenih poena.

U derbiju Los Anđelesa, Lejkersi su na svom terenu pobedili Kliperse sa 135:118 i tako upisali peti uzastopni trijumf.

Lejkerse je do pobede vodio Luka Dončić sa 43 poena, 13 asistencija i devet skokova. To je bila njegova 51. utakmica u karijeri u kojoj je ubacio najmanje 40 poena.

Pored Dončića, istakli su se i Ostin Rivs sa 31 i Lebron Džejms sa 25 poena.

U redovima Klipersa, za koje ponovo nije igrao Bogdan Bogdanović zbog povrede, najefikasniji je bio Džejms Harden sa 29 poena.

Košarkaši Orlanda slavili su protiv Filadelfije u gostima sa ubedljivih 144:103. Entoni Blek je bio najefikasniji u pobedničkom timu pošto je ubacio 31 poen, od čega 27 u prvom poluvremenu. Na drugoj strani je bolji od ostalih bio Tajris Meksi sa 20 poena.

(Beta)

