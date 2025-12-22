Vašington uz rekordnih 48 poena vodio Partizan do pobede nad Krkom u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Ljubljani ekipu Krke sa 99:92 (25:18, 19:34, 25:25, 30:15), u utakmici 11. kola Grupe A ABA lige.

Partizan je do pobede vodio Dvejn Vašington, koji je sa 48 postignutih poena postavio novi rekord regionalnog takmičenja.

Vašington je za tri poena šutirao 10/14, a upisao je i tri asistencije i dva skoka.

Sterling Braun je u pobedničkoj ekipi dodao 14 poena, uz pet skokova, dok je Nik Kalates upisao 13 poena, pet uhvaćenih lopti i četiri skoka.

U ekipi Krke bolji od ostalih je bio Žak Smrekar sa 19 poena, a Lovro Urbiha je upisao 17 poena i pet skokova.

Krka je domaćin bila u Ljubljani, pošto je u toku rekonstrukcija dvorane „Leon Štukelj“ u Novom Mestu, nakon septembarskih poplava u tom delu Slovenije.

Partizan je tokom cele prve četvrtine bio u vođstvu, a prvu deonicu beogradski tim dobio je rezultatom 25:18.

Na početku druge četvrtine usledila je serija Krke 13:2 i preuzimanje vođstva. Slovenački tim je u završnici prvog poluvremena poveo i sa 41:51, a na veliki odmor se otišlo rezultatom 44:52 za domaću ekipu.

Krka je tokom treće četvrtine održavala prednost na svojoj strani, da bi Partizan posle dva minuta igre u poslednjoj deonici prišao na samo dva poena zaostatka (75:77).

Usledile su dve uzastopne trojke Vašingtona za vođstvo Partizana 81:77, ali se Krka ubrzo vratila.

Partizan je utakmicu prelomio dva minuta pre kraja, kada su trojke pogodili kapiten Vanja Marinković i Vašington za vođstvo 84:78.

Partizan posle četvrtog uzastopnog trijumfa u ABA ligi zauzima drugo mesto na tabeli Grupe A sa osam pobeda i jednim porazom, dok je Krka na pretposlednjem, osmom mestu, sa skorom 2/8.

U sledećem kolu Partizan dočekuje Split, a Krka gostuje Dubaiju.

