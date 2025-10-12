Vašro osvojio titulu na mastersu u Šangaju: Ova priča je nestvarna

Teniser iz Monaka Valanten Vašro osvojio je danas titulu na mastersu u Šangaju, pošto je pobedio svog rođaka 54. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša posle tri seta, 4:6, 6:3, 6:3.

Vašro je pobedio posle dva sata i 12 minuta i kao 204. teniser sveta postao je najslabije rangirani igrač koji je osvojio trofej na mastersu.

Rinderkneš je u trećem gemu prvog seta oduzeo servis protivniku, prednost brejka je sačuvao do kraja i poveo u meču.

Vašro je napravio brejk u osmom gemu drugog seta i posle osvojenog gema na svoj servis izborio je treći set.

On je bio ubedljiviji u trećem setu, dva puta je oduzeo servis svom rođaku i posle druge meč lopte osvojio je prvu ATP titulu u karijeri.

„Nerealno je ovo što se upravo dogodilo, nemam pojma šta se sada dešava. Čak i ne sanjam, ovo je ludilo. Zadovoljan sam igrom u prethodne dve nedelje. Želim da zahvalim svima koji su mi pomagali od početka karijere“, rekao je Vašro.

Pre mastersa u Šangaju imao je samo jednu pobedu na ATP turnirima. On je u Šangaju pobedio Lasla Đerea, Aleksandera Bublika, Tomaša Mahača, Talona Grikspora, Holgera Runea i Novaka Đokovića.

„Jedan od nas je morao da izgubi, ali mislim da su danas tu dva pobednika. Jedna porodica koja je pobedila i mislim da je za tenis ova priča nestvarna“, dodao je Vašro.

Vašro je prvi teniser iz Monaka osvajač titule i treći igrač iz kvalifikacija koji je osvojio trofej na mastersu.

On će se od ponedeljka popeti na 40. mesto na svetskoj rang-listi, što će biti njegov najbolji plasman, a pobedom u finalu zaradio je 1.124.380 dolara. Pre mastersa u Šangaju tokom karijere zaradio je 594.077 dolara.

Rindenkreš će se popeti na 28. mesto na ATP listi, što će biti njegov najbolji plasman.

„Valanten, dao si sve i toliko sam srećan zbog tebe. Dva rođaka su snažnija od jednog“, rekao je Rinderkneš.

(Beta)

