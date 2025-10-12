Vašro osvojio titulu na mastersu u Šangaju

Teniser iz Monaka Valanten Vašro osvojio je danas titulu na mastersu u Šangaju, pošto je pobedio svog rođaka 54. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša posle tri seta, 4:6, 6:3, 6:3.

Vašro je pobedio posle dva sata i 12 minuta i kao 204. teniser sveta postao je najslabije rangirani igrač koji je osvojio trofej na mastersu.

Rinderkneš je u trećem gemu prvog seta oduzeo servis protivniku, prednost brejka je sačuvao do kraja i poveo u meču.

Vašro je napravio brejk u osmom gemu drugog seta i posle osvojenog gema na svoj servis izborio je treći set.

On je bio ubedljiviji u trećem setu, dva puta je oduzeo servis svom rođaku i posle druge meč lopte osvojio je prvu ATP titulu u karijeri.

Vašro je prvi teniser iz Monaka osvajač titule i treći igrač iz kvalifikacija koji je osvojio trofej na mastersu.

On će se od ponedeljka popeti na 40. mesto na svetskoj rang-listi, što će biti njegov najbolji plasman, a pobedom u finalu zaradio je 1.124.380 dolara. Pre mastersa u Šangaju tokom karijere zaradio je 594.077 dolara.

Rindenkreš će se popeti na 28. mesto na ATP listi, što će biti njegov najbolji plasman.

(Beta)

