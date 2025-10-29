Vašro u osmini finala mastersa u Parizu, Dimitrov predao meč Medvedevu

Teniser iz Monaka Valanten Vašro plasirao se danas u osminu finala mastersa u Parizu, pošto je pobedio svog rođaka 29. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša posle tri seta, 6:7, 6:3, 6:4.

Vašro, 40. teniser sveta, pobedio je posle gotovo tri sata.

Teniseri su u prvom setu napravili po brejk i odigran je taj-brejk koji je Rinderkneš dobio 11:9.

Vašro je zaigrao bolje u nastavku, oduzeo je seriv protivniku u trećem i devetom gemu i izjednačio u meču.

Teniseri su u trećem i četvrtom gemu razmenili brejkove, a zatim su osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Vašro ponovo napravio brejk i posle druge meč lopte plasirao se u osminu finala.

On će u osmini finala igrati protiv Britanca Kamerona Norija, koji je sinoć pobedio prvog nosioca Španca Karlosa Alkarasa 4:6, 6:3, 6:4.

U osmini finala je i Rus Danil Medvedev, kome je Grigor Dimitrov iz Bugarske predao meč bez borbe zbog povrede ramena.

Medvedev će igrati protiv pobednika duela italijanskih tenisera Lorenca Sonega i Lorenca Muzetija.

(Beta)

