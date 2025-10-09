Vašro u polufinalu mastersa u Šangaju

Teniser iz Monaka Valanten Vašro plasirao se danas u polufinale mastersa u Šangaju, pošto je pobedio 11. igrača sveta Danca Holgera Runea posle tri seta, 2:6, 7:6, 6:4.

Vašro, 204. teniser sveta pobedio je posle nepuna tri sata i prvi put u karijeri se plasirao u polufinale nekog mastersa.

Rune je u trećem i sedmom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku i poveo u meču.

Teniseri su u drugom setu napravili po brejk i odigran je taj-brejk, koji je Vašro dobio 7:4.

U trećem setu, u kome je Rune imao problema sa povredom, Vašro je u sedmom gemu napravio brejk, prednost je sačuvao i posle druge meč lopte plasirao se u polufinale.

Vašro će igrati protiv boljeg iz današnjeg duela srpskog tenisera Novaka Đokovića i Belgijanca Zizua Bergsa.

(Beta)

