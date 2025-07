Vaterpolista Murišić: Igraćemo protiv Japana kao da sutra ne postoji

Reprezentativac Srbije u vaterpolu Nikola Murišić rekao je da ekipa u predstojećoj utakmici protiv Japana u osmini finala Svetskog prvenstva u Singapuru nema prava na grešku i da će igrati „kao da sutra ne postoji“.

„Nemamo prava na grešku. Moramo na njihovu igru da odgovorimo na isti način, da ih istrošimo kroz duele i svu pažnju usmerimo na dvojicu, trojicu odličnih šutera. Treba da ih uvučemo u našu igru, da se energetski isprazne. Igraćemo kao da sutra ne postoji“, rekao je Murišić, preneo je sajt Vaterpolo saveza.

Vaterpolisti Srbije igraju u petak od 10 časova protiv Japana, u osmini finala Svetskog prvenstva u Singapuru.

Reprezentativac Viktor Rašović rekao je da je ekipa koncentrisana i da očekuje veliku borbu protiv Japana.

„Nokaut faza, koncentracija je maksimalna. Oni su odlična ekipa i to su često znali da pokažu. Brzi su, spretni sa loptom, prijaju im kontre. Favoriti smo i to treba da pokažemo u bazenu. Očekujem veliku borbu. Nije prvi put da igramo ovakvu utakmicu, sve zavisi od naše igre“, naveo je on.

Na prošlogodišnjem olimpijskom turniru u Parizu Srbija je pobedila Japan 16:15, a Japan je imao napad za izjednačenje u završnici.

„Nisu fizički moćni i to pokušavaju da nadoknade svojim dobro poznatim stilom igre. Ima načina da se zaustave, dobar presing, koriste svaku šansu i tu treba da budemo pažljivi. Znači im kraći teren, tih pet metara je bitno jer manje plivaju, ali to ne menja naše planove“, rekao je reprezentativac Srbije Petar Jakšić.

„Jasan je cilj, a to je pobeda. Pariz je dobra opomena, znamo šta nas čeka. Pritisak nam dobro dođe, deluje pozitivno na nas“, dodao je on.

Pobednik tog duela igraće u nedelju u četvrtfinalu protiv selekcije SAD.

(Beta)

