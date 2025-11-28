Vaterpolisti Novog Beograda i Šapca u finalu Kupa Srbije

Novi Beograd je vodio tokom većeg dela utakmice, ali je Radnički u poslednjoj četvrtini uspeo da sustigne protivnika i izjednači.
Pobedonosni gol za Novi Beograd postigao je Miloš Ćuk.
Ćuk je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa četiri gola, dok je tri gola postigao Vasilije Martinović.
U ekipi Radničkog najefikasniji je bio Nikola Murišić sa dva gola.
Novi Beograd će braniti trofej u finalu protiv Šapca, u nedelju od 20.15.
Šabac je ranije danas u polufinalu pobedio svoju filijalu Savu 16:5.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com