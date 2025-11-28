Vaterpolisti Novog Beograda i Šapca u finalu Kupa Srbije

Branioci trofeja vaterpolisti Novog Beograda plasirali su se večeras u finale Kupa Srbije u Futogu, pošto su u polufinalu pobedili Radnički iz Kragujevca 10:9 (3:3, 4:2, 2:2, 1:2).

Novi Beograd je vodio tokom većeg dela utakmice, ali je Radnički u poslednjoj četvrtini uspeo da sustigne protivnika i izjednači.

Pobedonosni gol za Novi Beograd postigao je Miloš Ćuk.

Ćuk je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa četiri gola, dok je tri gola postigao Vasilije Martinović.

U ekipi Radničkog najefikasniji je bio Nikola Murišić sa dva gola.

Novi Beograd će braniti trofej u finalu protiv Šapca, u nedelju od 20.15.

Šabac je ranije danas u polufinalu pobedio svoju filijalu Savu 16:5.

(Beta)

