Vaterpolisti Novog Beograda izgubili od Primorca u kvalifikacijama za Ligu šampiona

Vaterpolisti Novog Beograda izgubili su večeras od Primorca posle peteraca 16:18 (4:2, 2:5, 4:3, 3:3, 3:5), u utakmici poslednjeg trećeg kola kvalifikacionog turnria za Ligu šampiona u Beogradu.

Obe ekipe su posle utakmica drugog kola u subotu obezbedile plasman u Ligu šampiona, a današnji duel odlučio je pobednika grupe. Srpski tim je prošao kao drugoplasirani iz Grupe A, a ekipa iz Kotora kao prvoplasirana.

Novi Beograd će u Ligi šampiona igrati u Grupi B sa Jadranom iz Splita, Pro Rekom i Jadranom iz Herceg Novog.

Primorac će u Grupi C igrati protiv Ferencvaroša, Breše i Oradee.

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca će u Grupi A igrati protiv Olimpijakosa, Mladosti iz Zagreba i Vašaša.

U Grupi D igraće Marsej, Sabadelj, Hanover i Barseloneta.

Takmičenje u Ligi šampiona počinje 14. oktobra.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com