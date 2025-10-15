Vaterpolisti Novog Beograda poraženi od Pro Reka na startu Lige šampiona

Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su večeras u bazenu „11. april“ od ekipe Pro Reka sa 8:12 (0:4, 2:2, 3:2, 3:4), u utakmici prvog kola Grupe B Lige šampiona.

Najefikasniji u redovima aktuelnog viceprvaka Evrope bio je Vasilije Martinović sa tri pogotka, dok je kapiten Novog Beograda Miloš Ćuk postigao dva gola.

U italijanskoj ekipi bolji od ostalih je bio Frančesko Kondemi sa tri gola, a po dva pogotka su upisali Alvaro Granados, Andrea Fondeli i Maksvel Irving.

U utorak je u okviru ove grupe Jadran iz Herceg Novog savladao splitski Jadran sa 14:11.

Novi Beograd naredni meč u Ligi šampiona igra 28. oktobra na gostovanju Jadranu u Splitu, dok Pro Reko istog dana dočekuje Jadran iz Herceg Novog.

