Vaterpolisti Radničkog pobedili Primorac u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Evrope

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su večeras u Kotoru domaći Primorac 14:10 (3:2, 3:2, 5:4, 3:2), u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Evrope.

Radnički su predvodili Nikola Dedović, Duško Pijetlović i Angelos Vlahopulos sa po tri gola, a Nikola Jakšić i Valiko Dadvani dodali su po dva gola.

U ekipi Primorca najefikasniji sa tri gola bio je Savo Ćetković, a Marko Mršić postigao je dva.

Primorac je na početku vodio, ali je Radnički uspeo da preokrene i sredinom druge četvrtine poveo je 5:2.

Domaći su u trećoj deonici uspeli da se primaknu na 5:6, ali je ekipa iz Kragujevca uoči poslednje četvrtine vratila tri gola prednosti, 11:8, do kraja je i uvećala prednost značajnu pred revanš.

Revanš utakmica igra se 28. marta od 20 časova u Kragujevcu, a ulaz je besplatan.

(Beta)

