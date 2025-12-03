Vaterpolisti Radničkog posle preokreta pobedili Mladost u Ligi šampiona

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su večeras u svom bazenu ekipu Mladosti iz Zagreba sa 14:11 (0:4, 4:3, 6:4, 4:0), u utakmici pretposlednjeg, petog kola Grupe A Lige šampiona.

Radnički je do preokreta i važne pobede u borbi za plasman u drugu fazu Lige šampiona vodio Andrija Prlainović sa pet pogodaka, dok je Angelos Vlahopulos postigao četiri gola.

U zagrebačkom timu najbolji učinak su imali Franko Lazić i Konstantin Harkov sa po dva pogotka.

U okviru iste grupe Olimpijakos je u Atini savladao Vašaš sa 20:8.

U Grupi A vodi Olimpijakos sa 12 bodova, Radnički je drugi sa devet bodova, a Mladost na trećem mestu ima isti učinak, ali i slabiju gol-razliku, dok Vašaš na poslednjem mestu i dalje nema bodove.

Radnički u poslednjem kolu, koje je na programu u februaru naredne godine, gostuje Olimpijakosu, a Mladost dočekuje Vašaš.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com