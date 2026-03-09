Vaterpolisti Radničkog u četvrtfinalu Kupa Evrope protiv Juga ili Primorca

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca igraće u četvrtfinalu Kupa Evrope protiv pobednika dvomeča dubrovačkog Juga i Primorca iz Kotora, odlučeno je danas žrebom u Zagrebu.

U prvoj utakmici Primorac je pobedio Jug 14:13, a revanš je na programu 14. marta u Hrvatskoj.

Ekipa iz Kragujevca prošla je u četvrtfinale pošto je u dvomeču bila bolja od Barselone.

Prva četvrtfinalna utakmica igraće se 18. marta u Dubrovniku ili Kotoru, a revanš je 10 dana kasnije u Kragujevcu.

U četvrtfinalu će igrati još Marsej – Sabadelj, Panatinaikos – Jadran i BVSC – Oradea.

Ukoliko Radnički prođe u polufinale, igraće protiv pobednika dvomeča Marsej – Sabadelj.

(Beta)

