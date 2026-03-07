Vaterpolisti Radničkog u četvrtfinalu Kupa Evrope

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca plasirali su se večeras u četvrtfinale Kupa Evrope, pošto su na svom bazenu pobedili Barselonu sa 17:15 (5:3, 5:3, 4:3, 3:6), u revanš meču osmine finala.

Kragujevčani su slavili i u prvom meču u gostima sa 15:10.

Najefikasniji u večerašnjoj utakmici u redovima Radničkog bio je Boris Vapenski sa pet golova, dok su po dva postigli Strahinja Rašović, Nikola Dedović, Andrija Prlainović i Nikola Murišić.

U timu Barselone najbolji je bio Marten Van der Vejden sa četiri gola.

Potencijalni rivali Radničkog u četvrtfinalu Kupa Evrope su: Jadran (Hrvatska), Marsej (Francuska), BVSC (Mađarska), Sabadelj (Španija), Oradea (Rumunija), Panatinaikos (Grčka), kao i pobednik dvomeča Jug (Hrvatska) – Primorac (Crna Gora), koji se igra za nedelju dana.

Četvrtfinalni dueli na programu su 18. i 28. marta.

Za razliku od Radničkog, Šabac nije uspeo da prođe dalje, iako je večeras kao domaćin pobedio Sabadelj sa 9:6. Šabac je u prvom meču izgubio sa ubedljivih 11:3.

(Beta)

