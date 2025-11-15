Vaterpolisti Šapca pobedili Novi Beograd u regionalnoj ligi

Novi Beograd je bolje počeo utakmicu i u prvom poluvremenu u više navrata imao je dva gola prednosti. Šabac je u trećoj četvrtini zaigrao bolje i preuzeo vođstvo.
Andrej Barać je golom tri minuta i osam sekundi pre kraja doneo Šapcu tri gola prednosti 16:13, gostujući tim je sačuvao prednost i ostvario petu pobedu u ligi.
U ekipi Šapca najefikasniji je bio Barać sa četiri gola, dok je u domaćem timu Vasilije Martinović postigao šest golova.
Šabac je prvi na tabeli sa 15 bodova, a Novi Beograd je drugi sa 13 bodova.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com