Vaterpolisti Šapca pobedili Novi Beograd u regionalnoj ligi

Vaterpolisti Šapca pobedili su večeras na gostujućem terenu Novi Beograd 17:16 (2:3, 5:5, 6:4, 4:4), u utakmici šestog kola regionalne Premijer lige i preuzeli prvo mesto na tabeli.

Novi Beograd je bolje počeo utakmicu i u prvom poluvremenu u više navrata imao je dva gola prednosti. Šabac je u trećoj četvrtini zaigrao bolje i preuzeo vođstvo.

Andrej Barać je golom tri minuta i osam sekundi pre kraja doneo Šapcu tri gola prednosti 16:13, gostujući tim je sačuvao prednost i ostvario petu pobedu u ligi.

U ekipi Šapca najefikasniji je bio Barać sa četiri gola, dok je u domaćem timu Vasilije Martinović postigao šest golova.

Šabac je prvi na tabeli sa 15 bodova, a Novi Beograd je drugi sa 13 bodova.

(Beta)

