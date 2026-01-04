Vaterpolisti Srbije izgubili od Španije na pripremnom turniru u Trebinju

Srpski tim predvodio je Dušan Mandić sa četiri gola, a Nikola Dedović postigao je tri. Strahinja Rašović dodao je dva gola, a Sava Ranđelović jedan gol.
U ekipi aktuelnog evropskog i svetskog šampiona Španije najefikasniji je bio Alberto Munaris sa četiri gola, dok su po tri gola postigli Alvaro Granados i Bernat Sanahuža.
To je bio drugi poraz Srbije na turniru, nakon poraza od Italije 11:13, u subotu.
Srpski tim će u ponedeljak od 16 časova u utakmici za peto mesto igrati protiv Francuske.
U finalu od 20.30 igraće Italija i Mađarska, a u duelu za treće mesto Španija i Grčka od 18.15.
Turnir u Trebinju pripremni je za Evropsko prvenstvo, koje se od 10. do 25. januara održava u Beogradu.
(Beta)
