Vaterpolisti Srbije osvojili titulu prvaka Evrope

Vaterpolisti Srbije osvojili su večeras zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu, pošto su u finalu savladali Mađarsku sa 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1).

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Dušan Mandić sa četiri gola, dok je Nikola Lukić postigao dva pogotka.

U selekciji Mađarske bolji od ostalih bio je Vince Vigvari sa tri pogotka.

Prve dve četvrtine bile su izjednačene, a prvo poluvreme završeno je rezultatom 5:5.

Srbija je na početku treće četvrtine prva stigla do dva gola prednosti, kada je pogodak za 7:5 sa igračem više postigao Vasilije Martinović.

Mađarska je u nastavku treće deonice smanjila na 7:6 i sa tim rezultatom se ušlo u poslednji period.

Na četiri minuta i 13 sekundi pre kraja Srbija je povela sa 8:6, nakon što je sa peterca siguran bio Mandić.

Tri minuta pre kraja Srbija je povela sa tri gola razlike, kada se u strelce upisao Đorđe Lazić, da bi pitanje pobednika rešio Mandić golom za 10:6 na minut i 46 sekundi pre kraja.

Srbiji je ovo šesta titula prvaka Evrope pod tim imenom, a prva nakon osam godina.

(Beta)

