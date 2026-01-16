Vaterpolisti Srbije pobedili Francusku na Evropskom prvenstvu

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je večeras Francusku 14:10 (4:2, 5:2, 3:2, 2:4), u utakmici druge faze takmičenja u Grupi E na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

U ekipi Srbije najefikasniji je bio Radomir Drašović sa tri gola, dok su po dva postigli Strahinja Rašović, Miloš Ćuk, Nikola Jakšić i Nikola Dedović. Po jedan gol dodali su Nemanja Vico, Viktor Rašović i Nikola Lukić.

U francuskoj reprezentaciji najefikasniji su bili Toma Vernu sa četiri gola, Roman Marion-Vernu sa tri i Aleksandre Bue sa dva gola.

Francuska je na početku povela 2:1, a Srbija je posle toga uz efikasnu igru i odbrane Milana Glušca preokrenula na 7:2.

Domaći tim je bio u vođstvu, a Francuska je početkom treće deonice uspela da smanji zaostatak zahvaljujući Vernuu za 5:9.

Posle gotovo pet minuta u trećoj četvrtini Drašović je postigao gol za Srbiju za 10:5, a zatim je još jednom zatresao mrežu za šest golova prednosti.

Strelac je posle njega bio Dedović, a Marion-Vernu prekinuo je tu seriju iz peterca.

Na početku četvrte četvrtine Bue i Vernu su smanjili na 8:12, a taj nalet odbio je Nikola Jakšić koji je pogotkom vratio pet golova prednosti, 13:8 i obezbedio pobedu.

U sledećem kolu Srbija će u nedelju igrati protiv Mađarske.

Mađarska je prva na tabeli sa devet bodova, Srbija ima osam, a Španija šest. Četvrtoplasirana Crna Gora ima tri boda, Holandija bod, a Francuska je bez bodova.

Prve dve ekipe iz obe grupe plasiraće se u polufinale Evropskog prvenstva.

(Beta)

