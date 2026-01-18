Vaterpolisti Srbije pobedili Mađarsku i obezbedili plasman u polufinale EP

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je večeras Mađarsku 15:14 (4:4, 4:3, 5:1, 2:6), u utakmici druge faze takmičenja u Grupi E na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

U ekipi Srbije najefikasniji su bili Dušan Mandić i Nikola Jakšić sa po tri gola, dok su po dva postigli Strahinja Rašović i Miloš Ćuk. Po jedan gol dodali su Vasilije Martinović, Petar Jakšić, Nikola Dedović, Đorđe Lazić i Sava Ranđelović.

U mađarskoj reprezentaciji najefikasniji je bio Adam Nađ sa četiri pogotka.

Ovom pobedom Srbija je obezbedila drugo mesto u grupi i plasman u polufinale Evropskog prvenstva. Srbija je pre poslednjeg kola prva u grupi sa 11 bodova, i ukoliko savlada Crnu Goru u poslednjem kolu Srbija će završiti na prvom mestu u grupi.

Mađarska je na trećem mestu u grupi sa devet bodova, a u poslednjem kolu će igrati protiv drugoplasirane Španije.

Mađarska je bolje ušla u meč i povela 0:3, ali je Srbija uspela da se vrati i smanji zaostatak (3:4), a golom Nikole Jakšića u poslednjoj sekundi prve četvrtine na prvu pauzu se otišlo nerešenim rezultatom 4:4.

Na startu druge deonice Srbija je posle gola Vasilija Martinovića stigla do prvog vođstva na meču 5:4, ali je Mađarska sa dva vezana pogotka ponovo stigla do prednosti.

Srbija je odgovorila golovima Đorđa Lazića i Petra Jakšića i ponovo povela (7:6), a u narednom napadu izjednačenje Mađarskoj je doneo Adam Nađ.

Golom Dušana Mandića Srbija je drugu četvrtinu završila golom prednošću 8:7.

Srbija je na startu treće deonice golom Miloša Ćuka prvi put na meču stigla do dva gola prednosti 9:7,a nakon gola Nikole Dedovića i do plus tri (11:8).

Nastavila je Srbija sa boljom igrom i golovima Ćuka i Mandića stigla i do pet golova prednosti (13:8), a tim rezultatom se ušlo u poslednju deonicu.

Sa dva vezana gola na startu četvrte četvrtine Mađarska je prišla na tri gola zaostatka (10:13), a posle gola Petera Kovača i na minus dva.

Nalet Mađarske zaustavio je pogotkom Strahinja Rašaović i Srbija je tri i po minuta do kraja povela 14:11.

Selekcija Mađarske se nije predavala i sa dva vezana gola minut i 40 sekundi pre kraja prišla na gol zaostatka, ali je novim golom Rašović vratio dva gola prednosti i rešio pitanje pobednika.

