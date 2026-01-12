Vaterpolisti Srbije pobedili Španiju u neizvesnoj završnici na EP u Beogradu

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je večeras Španiju 12:11 (3:3, 3:2, 3:2, 3:4), u utakmici drugog kola Grupe C na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Srbiju su predvodili Strahinja Rašović sa četiri gola i Vasilije Martinović sa tri. Miloš Ćuk postigao je dva gola, dok su po jedan postigli Nikola Jakšić, Nikola Dedović i Viktor Rašović. Golman Milan Glušac pobedi je doprineo sa devet odbrana.

U ekipi aktuelnog evropskog i svetskog šampiona najefikasniji je bio Alberto Munaris sa četiri gola, dok je Unaj Biel postigao dva.

Španija je na početku iskoristila lošiju igru Srbije u napadu i golovima Munarisa povela je 2:0

Srpski tim preokrenuo je na 3:2 golovima Ćuka, Strahinje Rašovića i Martinovića, a tu seriju je prekinuo Munaris, pa su ekipe izjednačene ušle u drugu četvrtinu.

Igralo se gol za gol, pogađali su Martinović i Ćuk, a sa druge strane Rođer Taulj. Dobro je u tim trenucima branio golmanGlušac, a to je iskoristio Strahinja Rašović i doneo je domaćem timu dva gola prednosti.

Do kraja deonice Španija je smanjila golom Marka Larumbea za 5:6.

Jakšić je sa distance postigao gol za 7:5, a posle pogotka Serhija Kabanjasa, srpski tim je igrao dobro u odbrani, nakon čega je stekao tri gola prednosti, za 9:6.

Do kraja treće četvrtine Španija je smanjila zaostatak preko Alehandra Bustosa (7:9).

Zbog nesportskog udaranja crveni karton dobio je Dušan Mandić, posle čega je dosuđen peterac za Španiju, koji je iskoristio Munaris. Srpki tim je zbog tog isključenja četiri minuta igrao sa igračem manje.

Odmah u narednom napadu Martinović je vratio dva gola razlike, a sa dobrim odbranama nastavio je Glušac koji je predvodio odbranu Srbije.

Srpski tim je posle par neuspešnih napada stao, a to je Španija iskoristila i preokrenula je na 11:10.

U napadu sa igračem više izjednačio je Strahinja Rašović, a sa druge strane Glušac je još jednom odbranio svoj gol.

Pobedonosni gol postigao je Viktor Rašović na šest sekundi pre kraja.

Srbija je sada prva na tabeli sa pet bodova, ispred Holandije sa četiri i Španije sa tri boda, dok je Izrael bez bodova.

U trećem kolu Srbija će u sredu igrati protiv Izraela, a Španija protiv Holandije.

(Beta)

