Vaterpolisti Srbije pobedom protiv Holandije počeli Evropsko prvenstvo

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Beogradu selekciju Holandije posle peteraca sa 18:16 (4:5, 2:3, 3:2, 4:3 – 5:3), u utakmici prvog kola Grupe C Evropskog prvenstva.

Posle regularnog dela utakmice rezultat je bio 13:13, a posle peteraca 5:3 za izabranike Uroša Stevanovića.

Srbija je tako osvojila dva, a Holandija jedan bod sa ove utakmice.

Najefikasniji u redovima Srbije bio je Dušan Mandić sa sedam golova, Stahinja Rašović je postigao tri, a Miliš Ćuk, Nikola Jakšić i Vasilije Martinović po dva gola. U timu Holandije najbolji su bili Kas Te Rile sa šest i Lars ten Bruk sa pet golova.

Osim na početku utakmice kada je vodila sa 1:0 i 2:1, Srbija je u prve dve četvrtine bila konstantno u zaostatku. Holandija je predvođena Larsom ten Brukom i Kasom Te Rileom, koji su postigli po tri gola, imala i tri gola prednosti (47), da bi na veliki odmor otišla sa dva gola viška – 6:8.

Posle dva i po minuta igre u trećoj deonici, Srbija je stigla do izjednačenja golom Nikole Jakšića sa peterca (9:9), ali je Holandija i u poslednju četvrtinu ušla sa prednošću – 9:10.

Golom Đorđa Lazića, Srbija je na početku poslednje četvrtine izjednačila na 10:10, da bi Mandić potom svojim petim golom na utakmici doneo i vođstvo svojoj ekipi, prvo još od starta utakmice (11:10).

Usledio je uzbudljiv poslednji minut – novi gol Mandića je doneo Srbiji prednost od 13:12, Hesels je potom na 42 sekunde pre kraja izjednačio na 13:13, nakon čega je Ćuk izgubio loptu i Holandija je krenula u poslednji napad. Te Rile je u poslednjoj sekundi lobovao Glušca, ali taj gol na kraju nije priznat pošto lopta nije na vreme ušla u gol.

Sve je rešeno posle peteraca, gde je uspešnija bila Srbija.

Vaterpolisti Srbije će u narednom kolu igrati protiv Španije,a Holandija protiv Izraela.

(Beta)

