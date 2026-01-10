Vaterpolisti Srbije pobedom protiv Holandije počeli Evropsko prvenstvo

Posle regularnog dela utakmice rezultat je bio 13:13, a posle peteraca 5:3 za izabranike Uroša Stevanovića.
Srbija je tako osvojila dva, a Holandija jedan bod sa ove utakmice.
Najefikasniji u redovima Srbije bio je Dušan Mandić sa sedam golova, Stahinja Rašović je postigao tri, a Miliš Ćuk, Nikola Jakšić i Vasilije Martinović po dva gola. U timu Holandije najbolji su bili Kas Te Rile sa šest i Lars ten Bruk sa pet golova.
Osim na početku utakmice kada je vodila sa 1:0 i 2:1, Srbija je u prve dve četvrtine bila konstantno u zaostatku. Holandija je predvođena Larsom ten Brukom i Kasom Te Rileom, koji su postigli po tri gola, imala i tri gola prednosti (47), da bi na veliki odmor otišla sa dva gola viška – 6:8.
Posle dva i po minuta igre u trećoj deonici, Srbija je stigla do izjednačenja golom Nikole Jakšića sa peterca (9:9), ali je Holandija i u poslednju četvrtinu ušla sa prednošću – 9:10.
Golom Đorđa Lazića, Srbija je na početku poslednje četvrtine izjednačila na 10:10, da bi Mandić potom svojim petim golom na utakmici doneo i vođstvo svojoj ekipi, prvo još od starta utakmice (11:10).
Usledio je uzbudljiv poslednji minut – novi gol Mandića je doneo Srbiji prednost od 13:12, Hesels je potom na 42 sekunde pre kraja izjednačio na 13:13, nakon čega je Ćuk izgubio loptu i Holandija je krenula u poslednji napad. Te Rile je u poslednjoj sekundi lobovao Glušca, ali taj gol na kraju nije priznat pošto lopta nije na vreme ušla u gol.
Sve je rešeno posle peteraca, gde je uspešnija bila Srbija.
Vaterpolisti Srbije će u narednom kolu igrati protiv Španije,a Holandija protiv Izraela.
(Beta)
