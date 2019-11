Vaterpolisti Srbije protiv Holandije na startu Svetske lige

HAG – Vaterpolo reprezentacija Srbije, sutra u Hagu protiv Holandije, počinje nastup u Svetskoj ligi.

Selektor Dejan Savić računa na sledeći sastav: Gojko Pijetlović (Oradea), Stefan Živojinović (Olimpijakos), Dušan Mandić (Pro Reko), Nikola Dedović (Špandau 04), Sava Ranđelović (OSC), Miloš Ćuk (Mladost), Duško Pijetlović (Solnok), Nemanja Vico (Triestina), Milan Aleksić (Barseloneta), Nikola Jakšić (Ferencvaroš), Filip Filipović (Pro Reko), Andrija Prlainović (OSC) i Stefan Mitrović (Olimpijakos).

„Lepo je da vidimo, treniramo i odigramo susret u kojem smo favoriti. Na Holandiju ipak mora da se obrati pažnja. Vodi ih njihov velikan Van der Mer, dosta ulaži i pokušaće da na kvalifikacionom turniru u Roterdamu izbore olimpijsku vizu. To neće biti lako, ali je jasno da žele napred. Mi ćemo imati sastanak, igrači će znati plan rada do Tokija. Do kraja godine nas očekuje početak priprema za Evropsko prvenstvo, turneja po Americi i susret sa Hrvatskom u Svetskoj ligi“, rekao je Savić za sajt Saveza.

Utakmica izmađu Holandije i Srbije igre se od 20 sati.

(Tanjug)