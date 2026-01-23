Vaterpolisti Srbije u finalu Evropskog prvenstva

Vaterpolo reprezentacija Srbija plasirala se večeras u finale Evropskog prvenstva u Beogradu, nakon što je u polufinalu pobedila selekciju Italije 17:13 (5:3, 4:4, 6:3, 2:3).

Najefikasniji kod Srbije bili su Dušan Mandić i Strahinja Rašović sa po četiri gola. Po dva pogotka su postigli Đorđe Lazić i Nemanja Vico, a po jednom su se u listu strelaca upisali Miloš Ćuk, Nikola Jakšić, Nikola Dedović, Viktor Rašović i Vasilije Martinović.

Kod Italije su se izdvojili Frančesko Kondemi i Mateo Joki Grata sa po tri pogotka.

Srbija će u finalu igrati protiv Mađarske, a taj meč je na programu u nedelju u 20.30.

Nakon izjednačenog većeg dela prve četvrtine, Srbija je golom Nikole Dedovića u poslednjem minutu te deonice stigla do dva gola prednosti 5:3.

Dušan Mandić je sa dva gola sa distance predvodio Srbiju u prvoj deonici.

Nakon gola Vasilija Martinovića Srbija je povela 6:3. Minut pre kraja prvog poluvremena isključenje do kraja meča je zaradio kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jakšić.

Do kraja druge deonice Italija je uspela da smanji zaostatak i na pauzu ode sa dva gola minusa 7:9.

Novim golom Mandića sa distance Srbija je na startu treće deonice ponovo stigla do plus tri 10:7, a nakon gola Đorđa Lazića i do plus četiri.

Kontrolisala je Srbija igru do kraja treće deonicu, i u poslednju četvrtinu je ušla sa pet golova prednosti (15:10). Raspoložen u tom periodu u našoj selekciji bio je golman Glušac, koji je u prve tri četvrtine upisao 12 odbrana.

Golom Rašovića nepunih šest minuta pre kraja Srbija je povela sa plus šest (17:11) i ispostaviće se u tom trenutku rešila pitanje pobednika.

Sve što je uspela da uradi Italija do kraja meča jeste da sa dva vezana gola ublaži poraz 13:17.

(Beta)

