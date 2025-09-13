Vaterpolisti Srbije u grupi sa Španijom, Holandijom i Izraelom na EP u Beogradu

Muška vaterpolo reprezentacija Srbije igraće u Grupi C na Evropskom prvenstvu u Beogradu sa Španijom, Holandijom i Izraelom, odlučeno je danas žrebom u glavnom gradu Srbije.

Žrebom u Belom dvoru određeni su sastavi grupa za Evropsko prvenstvo, koje će se od 10. do 25. januara igrati u Beogradskoj areni.

U Grupi A igraće Malta, Crna Gora, Mađarska i Francuska, a u Grupi B su Slovenija, Hrvatska, Grčka i Gruzija.

Srbija će u Grupi C igrati sa Španijom, Holandijom i Izraelom, a u Grupi D takmičiće se Italija, Slovačka, Rumunija i Turska.

Po tri najbolje ekipe iz svake grupe plasiraće se u drugu fazu, a odatle iz dve novoformirane grupe po dve najbolje selekcije igraće u polufinalu. Ostale ekipe igraće utakmice za plasman.

Titulu će braniti reprezentacija Španije.

(Beta)

