Vaterpolisti Srbije ubedljivi protiv Izraela na EP

Muška vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Beogradu selekciju Izraela sa 19:9 (4:3, 5:3, 3:1, 7:2), u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe C na Evropskom prvenstvu.

Najbolji učinak u selekciji Srbije imao je Strahinja Rašović sa četiri gola, dok su Petar Jakšić i Viktor Rašović postigli po tri gola.

U selekciji Izraela po dva gola su postigli Džil Natan Gviši, Joav Rendler i Ronen Gros.

Za Srbiju nije igrao najbolji strelac Dušan Mandić, koji je suspendovan na dva meča zbog direktnog isključenja u meču drugog kola protiv Španije.

Srbija je dobro otvorila meč i golom Nikole Lukića posle četiri minuta igre vodila sa 3:0.

Izrael je u nastavku prve četvrtine smanjio na gol zaostatka, a sa rezultatom 4:3 za Srbiju završena je prva deonica.

U drugoj četvrtini Srbija je vratila prednost od tri gola razlike i na poluvreme otišla sa 9:6.

U završnici treće deonice Srbija je golovima Save Ranđelovića stigla do plus pet (12:7), da bi u poslednjoj četvrtini domaća selekcija povećavala prednost do maksimalnih 19:9.

Srbija u narednoj fazi prenosi pet bodova, a u Grupi E za protivnike ima Crnu Goru, Francusku i Mađarsku.

Mađarska u Grupi E donosi šest bodova, Španija i Crna Gora po tri, Holandija jedan bod, a Francuska ne prenosi bodove.

Srbija će prvi meč u drugoj fazi igrati u petak protiv selekcije Francuske.

(Beta)

