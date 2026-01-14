Vaterpolisti Srbije ubedljivi protiv Izraela na EP

Najbolji učinak u selekciji Srbije imao je Strahinja Rašović sa četiri gola, dok su Petar Jakšić i Viktor Rašović postigli po tri gola.
U selekciji Izraela po dva gola su postigli Džil Natan Gviši, Joav Rendler i Ronen Gros.
Za Srbiju nije igrao najbolji strelac Dušan Mandić, koji je suspendovan na dva meča zbog direktnog isključenja u meču drugog kola protiv Španije.
Srbija je dobro otvorila meč i golom Nikole Lukića posle četiri minuta igre vodila sa 3:0.
Izrael je u nastavku prve četvrtine smanjio na gol zaostatka, a sa rezultatom 4:3 za Srbiju završena je prva deonica.
U drugoj četvrtini Srbija je vratila prednost od tri gola razlike i na poluvreme otišla sa 9:6.
U završnici treće deonice Srbija je golovima Save Ranđelovića stigla do plus pet (12:7), da bi u poslednjoj četvrtini domaća selekcija povećavala prednost do maksimalnih 19:9.
Srbija u narednoj fazi prenosi pet bodova, a u Grupi E za protivnike ima Crnu Goru, Francusku i Mađarsku.
Mađarska u Grupi E donosi šest bodova, Španija i Crna Gora po tri, Holandija jedan bod, a Francuska ne prenosi bodove.
Srbija će prvi meč u drugoj fazi igrati u petak protiv selekcije Francuske.
(Beta)
