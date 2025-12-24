Vaterpolisti Srbije završili u Kranju deo priprema za Evropsko prvenstvo

Vaterpolo reprezentacija Srbije završila je u Kranju drugu fazu priprema za Evropsko prvenstvo koje će se održati u Beogradu od 10. do 25. januara.

Kako je danas saopštio Vaterpolo savez Srbije, u odnosu na prvobitni spisak od 23 igrača, nastavak priprema u Atini (26 – 29. decembar) će biti sa četvoricom vaterpolista manje.

U radu više neće učestvovati golmani Radosav Virijević iz Valisa i MIhajlo Gošić iz Save, kao i igrači Novog Beograda Dušan Trtović i Vuk Milojević.

„Ovo je za igrače najteži deo priprema. Bilo je kao i uvek kad je rad na kondiciji u pitanju i sve je proteklo kako treba“, rekao je reprezentativac Srbije Miloš Ćuk.

Reprezentacija Srbije se 26. decembra seli u Atinu. Tri dana će se, kako je naveo Savez, trenirati sa nacionalnim timom Grčke, a po prvobitnom planu 28. decembra će biti odigrana zvanična utakmica.

Odmah posle Nove godine reprezentacija Srbije odlazi u Trebinje i biće učesnik turnira do 6. januara, na kojem će još učestvovati i Grčka, Italija, Mađarska, Francuska i Španija.

Selektor Srbije Uroš Stevanović u Atinu će povesti 19 igrača:

Golmani: Radoslav Filipović (Radnički), Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd 11. april);

Centri: Nikola Murišić (Radnički), Nemanja Vico (Primorac), Đorđe Lazić (Jadran HN);

Bekovi: Sava Ranđelović (Radnički), Nikola Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Marsej), Petar Jakšić (Radnički), Luka Pljevančić (Novi Beograd 11. april);

Spoljni igrači: Miloš Ćuk (Novi Beograd 11. april), Strahinja Rašović (Radnički), Nikola Lukić (Novi Beograd 11. april), Vasilije Martinović (Novi Beograd 11. april), Nikola Dedović (Radnički), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Viktor Rašović (Radnički) i Luka Gladović (Novi Beograd 11. april).

(Beta)

