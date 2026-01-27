Vaterpolistkinje Srbije ubedljivo izgubile od Italije na Evropskom prvenstvu

Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je danas u Funšalu od selekcije Italije 6:17 (2:5, 1:5, 2:4, 1:3), u utakmici drugog kola Grupe C prve faze Evropskog prvenstva u Portugalu.

Najefikasnija kod reprezentacije Srbije bila je Ana Milićević sa tri gola, dok su po pogodak postigle Jovana Radonjić, Hristina Ilić i Tijana Lukić.

Kod selekcije Italije najefikasnije su bile Sofija Đustini, Roberta Bjankoni i Klaudija Roberta Marleta sa po tri pogotka.

Reprezentacija Srbije je druga na tabeli Grupe C sa tri boda, dok je Italija prva sa šest bodova.

Srpske vaterpolistkinje će u poslednjem, trećem kolu prve faze igrati protiv selekcije Hrvatske, dok Italiju očekuje duel sa Turskom.

(Beta)

