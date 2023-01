Vaterpolistkinje Vojvodine i Zvezde za trofej Kupa Srbije

BEOGRAD – Uporedo sa održavanjem finalnog turnira Kupa Srbije za vaterpoliste održaće se i završnica nacionalnog Kupa u konkurenciji dama.

Za prvi trofej u sezoni boriće se vatepolistkinje Vojvodiune i Crvena zvezde.

Finalni meč na bazenu Sportskog centra „25. maj“ na programu je u nedelju od 17 časova, a Novasađanke su poslednje dve godine osvajale pehar.

„Dobro se poznajemo sa ekipom Crvene zvezde. Očekujem lepu sportsku atmosferu i da vlada sportski duh“, rekla je na konferenciji za medije u prostorijama Vaterpolo saveza Srbije trener Vojvodine Slađana Drezgić i potom dodala:

„Očekujem neizvestan duel, ne potcenjujemo našeg protivnika i dobro se pripremamo. I dalje smo željni pobeda i dokazivanja i veoma me raduje što se nije izgubila glad za trofejima. Predstoji nam energičan duel, očekujem da ćemo biti disciplinovanije nego na nekim prethodnim utakmicama i da ćemo trijumfovati“.

Šef stručnog štaba crveno-belih Dragana Ivković naglašava da je njena ekipa u dobroj formi i da će se obe ekipe pokazati u najboljem svetlu:

„Susretale smo se mnogo puta do sada ove sezone Vojvodina je u tim duelima bila dominantna. Sigurno je da one imaju ulogu favorita, a treba istaći i da je iskustvo na njihovoj strani. Ipak, sve to će biti motiv više mojim devojkama da pruže maksimum. Naša ekipa je mlada i željna dokazavinja i nadam se dobrom rezultatu“, istakla je Ivković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.