Vavrinka: Đoković mi je omiljeni protivnik

MONTE KARLO – Švajcarski teniser Stanislas Vavrinka zbog operacije stopala pauzira od marta prošle godine i očekuje skori povratak na teren, a za švajcarske medije je otkrio da mu je Novak Đoković omiljeni protivnik.

„Njegov stil igre mi odgovora, iako me pobedio čak 19 puta. Znam da me se boji, najviše kada se igraju grend slemovi i osećam to kada izađem na teren. Kada igra protiv mene, trudi se da bude na najvišem nivou“, izjavio je Vavrinka.

Posebno pamti meč sa Đokovićem u osmini Australijan opena 2013. godine kada je izgubio je u petom setu sa 12:10 posle više od pet sati tenisa.

„Bio sam devastiran nakon tog poraza, ali mi je pomogao na mentalnom planu u nastavku karijere. Video sam da mogu da pobedim najbolje na svetu. Završili smo meč u dva sata posle ponoći, atmosfera je bila neverovatna“, zaključio je Vavrinka.

Posle tog poraza Švajcarac je osvojio Australijan open (2014. godine), Rolan Garos (2015. godine) i US Open (2016. godine) tako što je u sva tri finala pobedio tadašnjeg brojeve 1.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.