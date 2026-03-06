Večeras svečano otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara u Milanu i Kortini

U Veroni se večeras svečano otvaraju 14. Zimske paraolimpijske igre, na kojima će Srbija imati jednog predstavnika.

Srbiju će na Igrama u Milanu i Kortini predstavljati Luka Bilčar u para-alpskom skijanju.

Paraolimpijske igre u Milanu i Kortini obeležiće povratak ruske i beloruske zastave i himne na međunarodna takmičenja, kao i rekordno učešće žena.

Bojkot otvaranja Igara zbog povratka Rusije i Belorusije najavile su delegacije Ukrajine, Češke, Estonije, Letonije, Litvanije, Finske i Poljske.

Međunarodni paraolimpijski komitet (IPC) saopštio je da će rekordnih 56 država poslati 616 sportista koji će se takmičiti u 79 disciplina u šest sportova, čime je nadmašen prethodni rekord od 564 sportista iz 49 zemalja na Igrama u Pjongčangu 2018. godine.

Među državama koje će učestvovati u Milanu i Kortini nalazi se i Iran, uprkos inteziviranju rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Iran će predstavljati para-skijaš u nordijskom trčanju Abolfazi Hatibi. Međutim, on neće lično nositi zastavu na otvaranju, jer će tu dužnost za sve države obaviti volonteri, pošto svi nosioci zastava neće moći da prisustvuju ceremoniji u Veroni zbog logistike i treninga.

Na Igrama u Milanu i Kortini obeležava se 50. godišnjica od prvih Zimskih paraolimpijskih igara. Tada je u švedskom Ernšeldsviku nastupalo manje od 200 sportista iz 18 zemalja u dva sporta.

IPC je saopštio da će četvrti put zaredom na Zimskim paraolimpijskim igrama nastupati rekordan broj sportistkinja. Na Igrama u Milanu i Kortini učestvovaće 160 žena, što je za 24 više od prethodnog rekorda iz Pekinga 2022. godine.

„To je fantastično. Kao žena, kao majka, kao neko ko je povređen… neverovatan je osećaj biti deo toga i pokazati put drugima“, rekla je američka igračica karlinga Laura Dvijer.

Dvijer (48) je 2012. godine doživela nesreću opasnu po život dok je radila na uređenju zelenih površina, kada je na nju pala grana teška 450 kilograma. Ostala je paralizovana od struka nadole.

Pet sportova imaće rekordan broj žena: para-alpsko skijanje (57), para-biatlon (45), para-nordijsko skijanje (65), para-snoubord (15) i karling u kolicima (25).

U para-hokeju na ledu, koji je mešovita disciplina, takmičiće se jedna žena – drugi put zaredom i četvrti put ukupno otkako je ovaj sport uključen na Igre

Na Igrama u Kortini i Milanu debitovaće pet zemalja, to su: Severna Makedonija, Crna Gora, Portugal, Salvador i Haiti.

Kina, koja je prvi put bila najuspešnija po broju medalja na Igrama u Pekingu 2022. godine, poslala je najveću delegaciju sa 70 sportista, zatim slede SAD sa 68 i Kanada sa 46 sportista. Italija će kao domaćin imati 42 predstavnika, što je najveći broj za tu zemlju.

„Brojni rekordi koje Milano i Kortina 2026 postavljaju u pogledu broja sportista i delegacija dokaz su fantastičnog rada nacionalnih paraolimpijskih komiteta i međunarodnih federacija uoči Igara. Dok se broj takmičara povećava, povećava se i intezitet konkurencije, pa svaka disciplina sada ima jaču i brojniju konkurenciju nego ikada ranije na Zimskim paraolimpijskim igrama“, rekla je izvršna direktorka IPC-a Kolin Ren.

Svečana ceremonija otvaranja zakazana je za večeras od 20.00.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com