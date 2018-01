Veličković: Jedini interes mi je ljubav prema Partizanu

Kapiten košarkaša Partizana Novica Veličković rekao je da njegova ekipa sama sebi zagorčala život pojedinim porazima i da i u slučaju da se ne plasira u plej-of ABA lige, mora da ima motiv da završi sezonu kako dolikuje velikom klubu.

Partizan je večeras izgubio od Crvene zvezde sa 68:74 i ima po devet pobeda i devet poraza na šestom mestu na tabeli, dve pobede manje od četvrtoplasiranog Mornara, četiri kola pre kraja takmičenja.

„Plej-of? Verovao sam da ćemo večeras dobiti, pa nisam ni smislio šta ćemo. Šalim se. Ako nemaš motiv da igraš za Partizan i sada kada si izgubio utakmicu, onda nisi za košarku. Ako nemaš motiv da igraš za klub najveći na ovim prostorima iako nisi ušao u plej-of, nisi za košarku“, rekao je Veličković novinarima posle utakmice.

„Loše smo odigrali prvi deo sezone, sami smo sebi zagorčali život porazima od Mornara, MZT-a, Olimpije… Mornar zaslužuje da ode u plej-of, ali ti ako nemaš motiv da sezonu završiš kako dolikuje u ovom klubu, onda nisi za košarku“, dodao je kapiten crno-belih.

Veličković je rekao da će uvek imati motiva i da je jedini razlog njegovog ostanka u Partizanu ljubav prema klubu.

„Osim što volim ovaj klub, nemam drugi interes. Mene svaka utakmica motiviše. Pozvao bih navijače da napune halu i prepoznaju trenutak“, dodao je on.

Govoreći o utakmici, Veličković je rekao da se njegova ekipa trudila da parira Zvezdi, kao i da je imala sitne probleme.

„Nema opravdanja, imali smo sedam dana da se pripremimo. Zvezda je jak protivnik koga poštujem. Ognjen Dobrić je dao nekoliko ‘trojki’, kad god smo uradili nešto pljusnula je ‘trojka'“, rekao je on.

„Mislim da možemo da igramo sa njima, moji igrači treba da shvate da mogu. Pokazalo se da mora da se igra 40 minuta, minimum 38, a tih 10 minuta nama fali. Oni igraju jako, imaju punu rotaciju, non stop pritiskaju, to moraš fizički da izdržiš. Malo je igrati 28 minuta ako želiš da dobiješ ozbiljnu ekipu“, dodao je kapiten.

On je naveo i da ne voli brojke i statistiku.

„Nema brojki, igraj košarku, mene to ne zanima niti volim da čujem na poluvremenu da mi neko kaže. Ne zanima me, zaustavi ga, to je jedino merilo kada izadješ napolje i biješ se 40 minuta“, dodao je Veličković.

Veličkovića su tokom derbija vredjali navijači Zvezde. On je rekao da nikada nikoga nije uvredio, da se iznenadio kada je čuo uvrede navijača koji je sedeo pored terena i da je pogrešio što je „izgubio glavu“ i reagovao na sve to.

„Privrženost klubu pokazujem kroz borbu. Igram najbolje što mogu, bijem se kao što se i oni biju, nema razlike“, rekao je on.

