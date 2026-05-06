Velika tuga: Preminuo legendarni Vladimir Cvetković

Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar fudbalskog kluba Marakana, preminuo je u 84. godini na Đurđevdan.

Jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena.

Osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetska prvenstva 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine).

Neuspešan glumac, sjajan košarkaš

Vladimir Cvetković je rođen 24. maja u Loznici. U početku je bio fudbalski golman, ali je sa 14 godina zadobio prelom ramene kosti leve ruke, te je tu povredu sanirao. Po savetu lekara, prešao je na košarku. Upravo u tom sportu se proslavio kao član Crvene zvezde i jugoslovenske reprezentacije.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a bio je direktor SC „Tašmajdan“. Od 1992. do 1998. godine obavljao je funkciju ministra sporta.

Vrh Evrope i sveta u fudbalu

Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, sa Draganom Džajićem stvorio je tim koji je postao evropski i svetski prvak i osvojio 18 trofeja tokom njegovog 18-godišnjeg mandata.

Cvetković je prvi zvanično izabrani najbolji sportista u istoriji SD Crvena zvezda (godina 1965). dobio je Oktobarsku nagradu grada Beograda, Majsku nagradu Republike Srbije, Orden zasluga za narod sa srebrnim vencem i Orden rada sa zlatnim vencem. Takođe je nosilac Nacionalne sportske nagrade i brojnih drugih priznanja.

Otac dvoje dece i deda

Cvetkovićeva bivša supruga, Rada Đurić, bila je košarkašica. On je otac dvoje dece i ima unuke. Ćerka Zorana je igrala košarku, a sada je doktor kliničke psihologije u SAD.

Sin Rastko je bivši košarkaš Crvene zvezde i brojnih stranih klubova.

