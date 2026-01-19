Veliko slavlje u Senegalu posle pobede na Kupu afričkih nacija

Veliki broj Senegalaca izašao je prošle noći na ulice Dakara kako bi proslavio to što je fudbalska reprezentacija te zemlje u dramatičnom finalu pobedila Maroko sa 1:0 i osvojila Kup afričkih nacija.

Širom prestonice Dakara, vatromet je obasjao nebo, trubile su sirene, a ljudi svih uzrasta skandirali su i igrali na ulicama, obučeni u nacionalne boje i držeći senegalske zastave.

„Naš tim je pokazao da je najbolji u Africi. To je bila zaslužena pobeda. Lavovi su se borili kao lavovi“, rekao je Pepe Ndijaje, mladić koji je mahao senegalskom zastavom.

Senegal je u Rabatu pobedio Maroko u finalu Kupa afričkih nacija u haotičnoj utakmici u kojoj su igrači Senegala napustili teren protestujući zbog odluke o penalu duboko u nadoknadi drugog poluvremena. Pobednički gol je na kraju postigao Pap Geje u prvom produžetku.

„Senegalski tim je pokazao svoju snagu i zašto je najbolji tim u Africi. Tim je pokazao zrelost u teškoj utakmici. Sudija se igrao sa našim emocijama. Bili smo pod stresom i iscrpljeni, ali Senegal je istrajao“, rekao je Mamadu Alfa Dijalo, 24-godišnji student pedagogije.

Ovo je druga pobeda Senegala na Kupu afričkih nacija. Prethodno je ova reprezentacija slavila 2021. godine pobedom na penale protiv Egipta.

Predsednik Senegala Basiru Diomaj Faj pohvalio je reprezentaciju.

„Radost je neopisiva. Doživeli smo čitav niz emocija. Videli smo patriote koje se bore za našu čast. Ovo je pobeda za ‘lavove’ pre svega, za stručni štab i za ceo senegalski narod“, rekao je on.

Fej je najavio novčane nagrade za nacionalni tim i najavio da će ponedeljak biti državni praznik kako bi svi Senegalci mogli da slave.

Dok je on govorio, stotine mladih se okupilo na terenu univerziteta u Dakaru.

„Ne spavam večeras, nijedan Senegalac neće spavati večeras. Kako se približava Svetsko prvenstvo, svet mora da zna da Senegal više nije mali tim, to je tim kojeg se treba plašiti“, rekao je student Sidi Sila.

