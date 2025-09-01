Veljko Milosavljević novi fudbaler Bornmuta

Dosadašnji fudbaler Crvene zvezde Veljko Milosavljević novi je igrač Bornmuta, saopštio je danas engleski klub.

Milosavljević (18) je sa Bornmutom potpisao petogodišnji ugovor, a engleski klub u svom saopštenju nije naveo vrednost transfera. Ipak, beogradski mediji su preneli da je u pitanju suma od 15 miliona evra i da će Crvenoj zvezdi ići i 10 odsto od narednog transfera.

„Veoma sam srećan što sam deo porodice Bornmuta. Jedva čekam da upoznam saigrače, stručni štab i navijače kluba. Oduvek mi je bio san da igram u Premijer ligi, jer je to najbolja liga na svetu. Jedva čekam da počnem da radim sa Andonijem Iraolom jer sam video napredak koji mladi igrači mogu da naprave radeći sa njim“, naveo je Milosavljević, a preneo sajt kluba.

Srpski defanzivac je ponikao u omladinskoj školi Crvene zvezde, a za prvi tim beogradskih crveno-belih je odigrao ukupno 25 utakmica.

Predsednik fudbalskih operacija Bornmuta Tijago Pinto rekao je da je omladinski reprezentativac Srbije talentovan igrač koji već ima iskustvo igranja na visokom nivou.

„Drago mi je što smo uspeli da pojačamo naš tim dolaskom Veljka. Klub je odlično mesto za njega i njegova igra će se dalje razvijati pod trenerskim nadzorom i vođstvom Andonija. On je mladi talenat, koji ima iskustvo na visokom nivou, i nastaviće da napreduje trenirajući svakodnevno zajedno sa iskusnim štoperima koje imamo u klubu, Markosom Senesijem, Bafodeom Dijakiteom i Džejmsom Hilom. Radujemo se što ćemo ga dočekati u klubu nakon reprezentativne pauze i sarađivati sa njim kako bismo mu pomogli da ostvari svoj potencijal“, rekao je Pinto.

Saigrač Milosavljeviću u Bornmutu biće i srpski golman Đorđe Petrović.

(Beta)

